Новый фронт для Украины. РФ готовит захват Молдовы

Украина окажется более уязвимой, если российским оккупантам удастся захватить Кишинев, говорят в разведке.

Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову в ближайшее время для открытия второго фронта против Украины, пишет газета Times со ссылкой на источники. Эксперты считают, что для Кремля Молдова окажется легкой целью. Корреспондент.net рассказывает подробности.

"Донбасский сценарий" в Молдове

Москва разработала четкие планы вторжения в Молдову в ближайшее время, что может привести к повторению "донбасского сценария", пишет британская газета Times, ссылаясь на источники в украинской разведке. Сообщается о "ряде индикаторов", указывающих на подготовку в ближайшее время нападения на Молдову.

В частности, украинская разведка фиксирует определенную активность на аэродроме Тирасполя, фактической столицы самопровозглашенной "Приднестровской республики". РФ планирует высадить воздушный десант на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в "ПМР", которые будут лететь из оккупированного Крыма. Одновременно в Кишиневе планируется организовать мятежи и протесты, говорится в материале.

Россия планирует совершить попытку вторжения в Молдову ближе к 9 мая. В этот день президент страны-агрессора Владимир Путин может объявить о признании независимости "ПМР", что приведет к повторению "донбасского сценария" и будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы, цитирует Times разведку.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове - будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина - ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми - это будет угроза целостности Украины", - цитирует Times представителя украинской разведки.

По данным источников издания, захват Молдовы приведет к тому, что российские войска выдвинутся в порт Одессы с запада.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований отмечают, что эта военная операция России имеет три цели:

оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт

остановить проевропейский курс сегодняшней власти Молдовы

напугать Запад, что поддержка Украины может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах

Однако, отмечает Times, данные о подготовке нападения на Молдову противоречат анализу западных разведок о том, что у России недостаточно возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной Украины в Одесской области.

Также для поставки боеприпасов и перекидывания войск России необходимо создать сухопутный коридор из оккупированного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, встречая сопротивление Вооруженных сил Украины.

Напомним, 25 апреля в здании так называемого министерства госбезопасности в Тирасполе произошло несколько взрывов. Молдавские сепаратисты обвинили в этом украинскую сторону. А несколькими днями ранее российский генерал говорил о планах захватить весь украинский юг, чтобы дойти до Приднестровья.

Через три дня делегации официального Кишинева и оккупированной части Молдовы встретились для переговоров. Это была первая встреча такого уровня с начала президентской каденции Майи Санду, и представительство молдавской делегации было беспрецедентным, писали местные СМИ. Других подробностей нет.

30 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответе на вопрос СМИ о том, стоит ли Кишиневу беспокоиться из-за войны России против Украины заявил, что Молдову "затягивают в НАТО" и это не в пользу ее безопасности.

"Они должны беспокоиться о своем собственном будущем, потому что их затягивают в НАТО. И я не думаю, что это добавило бы безопасности Молдавии", - сказал Лавров.

1 мая сайты ряда государственных учреждений Молдовы подверглись кибератаке из-за пределов страны со стороны пророссийской группировке KILLNET, сообщила Служба информации и безопасности страны.

В службе подчеркнули, что указанная группа пророссийских хакеров уже атаковала сайты государственных организаций в Румынии и органов Евросоюза.

Несколько стран, в том числе США и Германия, уже призвали своих граждан избегать поездок в Приднестровье, а тех, кто уже там, покинуть сепаратистский регион.

Молдова и НАТО не видят угроз

В министерстве обороны Молдовы, комментируя статью Times, заявили, что признаков угрозы нападения России нет.

"С начала войны в Украине все государственные учреждения приведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией. Пока нет никаких признаков, отмечающих, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не не только молдавские власти, но и международные партнеры", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не уделял достаточно внимания развитию оборонного сектора, и теперь у страны нет необходимой военной защиты.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый с ней поспорил. "Армия Молдовы всегда была и сейчас готова выполнить свою основную задачу по защите страны. Мы, как военные и чиновники военных госструктур, делаем все возможное, чтобы защитить территориальную целостность и безопасность страны", - заверил Носатый.

В НАТО заявили, что ожидают дальнейших провокаций в Приднестровье ради создания проблем для Украины, но военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом - с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - сказал заместитель генсека альянса Мирча Джоане 30 апреля.

В то же время, добавил Джоане, возможны попытки дестабилизации Молдовы.

США также пока не видят признаков возможность военной угрозы для Молдовы. Об этом сказал американский посол в Кишиневе Кент Логсдон. После начала вторжения России в Украину не было ничего, что могло бы указывать на угрозу для Молдовы и на то, что она может стать целью военных действий, сказал посол.

"Нам ежедневно приходится оценивать безопасность граждан США и наших дипломатов, и мы делимся результатами этих оценок с нашими коллегами и партнерами из правительства [Молдовы]", - говорил дипломат в конце прошлой недели.

США "как ястреб" следят за развитием событий в Молдове и Приднестровье, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления перед комитетом по иностранным делам палаты представителей несколькими днями ранее.

Он сообщил, что США оказывают Молдове финансовую помощь в ряде различных сфер, в том числе безопасности, а также работают с ООН и другими международными организациями.

"И, конечно, мы также добиваемся того, чтобы наши европейские союзники и партнеры концентрировали внимание на вызовах и угрозах в адрес Молдовы", - подчеркнул госсекретарь.

Украина обещает поддержку, несмотря на разочарование

Завоевание российскими оккупантами к 9 мая территории Украины до Молдовы - "нереальная ситуация от слова "совсем", сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 2 мая, отметив, что, так или иначе, Украина готова к любому развитию событий со стороны Молдовы.

В вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 2 мая говорится, что На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник, через подконтрольные средства массовой информации, продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины", - сообщает Генштаб.

Украина поддержит Молдову в купировании нынешней эскалации в Приднестровье, заявил сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что в Киеве ожидали "лучшей" реакции Кишинева на полномасштабное вторжение России на украинскую территорию.

Он отметил, что "с Молдовой нужно работать", поддерживать ее территориальную целостность и суверенитет. "Мы будем делать это даже вопреки тому, что, будем откровенны, ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале [полномасштабного] российского вторжения", - сказал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что ни Украине, ни Молдове, ни Евросоюзу не нужен этот второй фронт. "Мы будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", - заявил дипломат.

Эксперты считают Молдову легкой добычей, но нужно пройти через ВСУ

Россия может захватить Молдову при поддержке своего анклава в Приднестровье, считает заместитель исполнительного директора аналитического центра Украинская призма Сергей Герасимчук.

"В случае военной операции, в случае военной агрессии, наступления со стороны самого Приднестровья теми силами, которые имеют там российские войска и в дополнение к ним незаконных вооруженных формирований самого Приднестровья, ситуация очень не радужная для Молдовы", - сказал он в эфире Радио НВ.

Со ссылкой на молдавских коллег Герасимчук заявил, что оборона Кишинева будет длиться не более двух часов. "Это время, которое нужно для того, чтобы от административной границы с Приднестровьем до Кишинева добрались войска", - сказал эксперт.

Что касается политических беспорядков и попыток дестабилизации в Молдове, Герасимчук пояснил, что в данном случае есть вероятность определенной помощи от Румынии.

"Это будет не военная помощь, но, по меньшей мере, на помощь жандармерии можно было бы рассчитывать. Однако возникает вопрос, не подольет ли это масла в огонь, потому что если вспомнить историю приднестровского конфликта, то одним из его ключевых драйверов было то, что приднестровцев запугивали "румынскими нацистами", которые придут и будут ущемлять права русскоговорящих", - добавил он.

Молдавский политолог Валериу Паша говорит, что у пророссийских сил сейчас гораздо более низкий уровень поддержки в Молдове, чем еще несколько лет назад, поэтому вероятность достичь внутренней раздора стране теперь значительно ниже.

"Если в 2014 году в Молдове доминировали российские пропагандистские нарративы о войне на Востоке Украины, то сейчас уровень их поддержки около 25 процентов. Раньше эта цифра составляла более 50 процентов", - цитирует эксперта Эспрессо.

Политолог Олег Саакян также считает, что России может удастся захватить Молдову. В эфире телеканала 24 он заявил, что после провала в Украине Путину необходимо продемонстрировать "силу", а Молдова в представлении Кремля будет легкой геополитической победой.

По мнению Саакяна, если бы Молдова вместе с Украиной приняла решение провести операцию по освобождению Приднестровья, группировки пророссийских боевиков, которые сейчас находятся там, недостаточно укомплектованы, чтобы выстоять.

Конрад Музыка, польский аналитик по обороне, сомневается, что Россия в ближайшее время расширит свое наступление. "Сейчас Россия сосредоточена на Донбассе и на северо-востоке Херсона", - сказал Музыка Радио Свобода.

По мнению Музыки и других военных аналитиков, решающей для остановки любого продвижения России на восток вдоль побережья Черного моря является способность Украины отражать атаки России в южном портовом городе Николаев.

"Все говорят об обороне Киева, но оборона Николаева была и остается столь же важной", - объяснил Музыка, ссылаясь на отступление России в начале апреля из районов вокруг украинской столицы, что побудило Кремль, по крайней мере публично, уменьшить свои военные цели.

Дионис Ценуза, приглашенный сотрудник Центра исследований Восточной Европы в Вильнюсе, считает, что если бы Москва все же решила совершить нападение на Приднестровье, она все равно не получила бы большой поддержки со стороны размещенных там плохо оснащенных. войск.

"В Приднестровье находится до двух тысяч солдат оперативной группировки российских войск. Зачем при таких условиях Россия открывала новый фронт?", - сказал Ценуза о 1,5 тысячи российских военных, которые, как утверждается, охраняют огромный склад боеприпасов в селе Колбасна, и о 500 "миротворцах".

Профессор Пражского муниципального университета Юрий Федоров говорит, что для захвата Молдовы необходимо захватить Одессу, а это, по его словам, невыполнимая задача для российских войск на сегодняшний день.

"С военной точки зрения это абсолютно нереализуемые задачи на нынешнем этапе. О том, что такая операция может готовиться, можно будет говорить только в том случае, если российские войска одержат какую-то серьезную победу на Донбассе, что само по себе далеко не гарантировано... Там пока нет достаточных сил и средств для того, чтобы осуществить решающее массированное наступление", - сказал он изданию Новая газета. Европа.