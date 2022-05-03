ВСУ отбросили врага от Харькова на десятки километров - журналист

В Москве планировали захватить второй по величине город Украины и удерживать его для продвижения на Донбасс.

Украинская армия отбросила вражеские силы от Харькова на 40 километров. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил репортер отдела внешней политики Пентагона Джек Детч в Twitter.

"Контрнаступление Украины против России под Харьковом оттеснило войска вторжения почти на 25 миль от второго по величине украинского города", - написал журналист со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

По словам этого же чиновника, российская армия намеревалась захватит Харьков и удерживать его, чтобы продвинуться на Донбасс, пишет Детч.

Как сообщалось, в Изюмском районе Харьковской области украинские военнослужащие уничтожили два командных пункта оккупантов РФ. Потери личного состава - несколько сотен человек.