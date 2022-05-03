С начала войны погибли более 3000 украинцев - ООН

Большинство потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения.

Вследствие войны в Украине, развязанной Россией, с 24 февраля по 1 мая погибли 3153 мирных жителя, еще 3316 - получили ранения. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в отчете, обнародованном в понедельник, 2 мая.

В организации подчеркивают, что реальные цифры значительно выше, однако установить их пока невозможно из-за продолжающихся интенсивных боевых действий в ряде населенных пунктов. Речь идет, в частности, о таких городах, как Мариуполь Донецкой области, Изюм на Харьковщине и Попасная в Луганской области.

По данным ООН, большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

Как сообщалось, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 219 детей и более 398 получили ранения.