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Макрон говорил с Путиным о Мариуполе - СМИ

Французский лидер напомнил хозяину Кремля о международном гуманитарном праве и призвал позволить эвакуировать гражданских.
Макрон говорил с Путиным о Мариуполе - СМИ

Во Франции сообщили детали переговоров президента Эмманюэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Основной темой была ситуация в заблокированном войсками РФ Мариуполе. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает BFMTV.

Отмечается, что французский президент попросил Путина "разрешить продолжить эвакуацию с территории завода Азовсталь.

Лидеры двух государств во время телефонной беседы сперва обменялись мнениями. Затем президент Франции призвал Путина предоставить разрешение на продление эвакуационной операции с Азовстали, начавшейся при посредничестве гуманитарных организаций несколько дней назад.

При этом Макрон сделал упор на международном гуманитарном праве. Кроме того, он "призвал Россию выполнить свои обязательства постоянного члена Совбеза ООН, положив конец этой разрушительной агрессии".

Ранее сообщалось, что Макрон позвонил Путину впервые после открывшихся зверств российских военных в Буче.

Напомним, этот разговор состоялся через несколько дней после переговоров Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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