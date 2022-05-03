Скорая операция. Новые слухи о здоровье Путина

Российского диктатора в ближайшее время может ждать операция из-за онкологического заболевания.

Владимир Путин готовится к операции и даже выбрал себе преемника пока временно не сможет управлять страной. Такую информацию распространяют анонимные Телеграмм-каналы и известный британский таблоид The Sun.

Что известно об операции

Первым Путина на операционный стол отправил Телеграмм-канал Генерал СВР, который ведется от имени бывшего генерала Службы внешней разведки России, и у которого почти 280 тысячподписчиков. Канал публикует якобы инсайдерскую информацию про Путина и его окружение. В этом канале с осени 2020 года регулярно появляется информация о целом букете серьезных заболеваний, которыми якобы страдает Владимир Путин, а также их прогрессировании – болезни Паркинсона, онкологии и шизофрении.

30 апреля 2022 года британская The Sun посвятила отдельную публикацию новой сводке о здоровье Путина с этого канала, которая была обнародована 28 апреля (как в текстовом виде, так и в расширенной аудиозаписи). Со ссылкой на нее таблоид рассказал миру о том, что состояние здоровья российского диктатора ухудшается, его врачи настаивают на проведении операции в ближайшем будущем — вероятно в связи с онкологическим заболеванием.

Если верить этой информации, Путина ждет хирургическое вмешательство, его дата еще не определена, однако The Sun добавляет собственное предположение, что операцию вряд ли проведут ранее 9 мая и празднования Дня победы в РФ.

Наследник

Путин якобы мог уже оговорить с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, что тот будет управлять страной на время недееспособности самого президента.

The Sun называет Патрушева одним из ключевых архитекторов военной стратегии РФ в Украине и “человеком, который убедил Путина в том, что Киев наводнен неонацистами”.

Однак, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев уверен, что на 100% невозможно, чтобы Путина сменил Патрушев.

“Патрушев это никто с точки зрения российской системы власти. Есть конституционная процедура, которая жестко прописана: если что-нибудь случается с Путиным, то его место должен будет занять Михаил Мишустин, действующий премьер-министр страны. А если что-то случится с господином Мишустиным, то третьей в очереди на власть будет Валентина Матвиенко, руководитель Совета Федерации. Четвертым будет Володин, руководитель Госдумы Российской Федерации”, - отмечает Пономарев.

Вместе с тем, Пономарев согласен с тем, что возможная смена Патрушева на Путина у руля России не сменит курс государства.

“Патрушев и Путин, с точки зрения войны в Украине, одно и то же. Патрушев являлся одним из главных инициаторов этой войны; тем человеком, который убедил Путина, что это возможно. Поэтому теоретически это не изменение совсем”, - полагает экс-депутат.

При этом Пономарев считает, что в случае операции Путина действительно могут попытаться устранить от власти.

“Сугубо теоретически. Мы это видели в истории с Ельциным: он за минуту до наркоза подписывал письмо о временной замене его на Черномырдина; а письмо о возвращении власти стало первым делом, когда он проснулся. То есть мы говорим о нескольких часах. Но если на самом деле что-то будет происходить в России, то Путин может просто не проснуться. Считаю, что для него сейчас рисковать проблематично. Не верю в то, что он согласится на какую-то операцию”, - констатирует Пономарев.