Twitter может стать платным для некоторых пользователей

Руководство Twitter 25 апреля заявило о том, что американский предприниматель Илон Маск приобретет компанию за $44 млрд.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о намерении сделать социальную сеть Twitter платной для отдельных организаций и государственных структур. При этом он пообещал никогда не брать плату с обычных пользователей. Об этом во вторник, 3 мая, он заявил в своем посте, опубликованном в соцсети.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату - для коммерческих или государственных пользователей", - написал он.

twitter.com/elonmusk

Ранее Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиардов долларов. Тогда предприниматель отметил, что это соцсеть является "цифровой городской площадью, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества".

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить Twitter штраф в $1 млрд. Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.

Напомним, руководство социальной сети Twitter признало, что завышало показатели аудитории с 2019 года.

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