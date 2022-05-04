Израиль продлил туристические визы для украинцев

Власти страны обсуждают вопрос о возможности временного трудоустройства украинцев в Израиле.

Израиль продлил до 31 мая 2022 года туристические визы для граждан Украины, которые приехали в страну до полномасштабного вторжения России, то есть до 24 февраля. Об этом во вторник, 3 мая, сообщается на странице посольства Украины в Израиле в Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что украинцам не нужно приходить в офис посольства для продления визы - она будет автоматически продлена до конца мая.

"Если военные действия в Украине до 31 мая не закончатся, то срок пребывания граждан Украины в Израиле будет продлен - об этом сообщат на официальных ресурсах", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас обсуждается вопрос о возможности временного трудоустройства украинцев в Израиле.

"Также информируем, что сейчас идет переговорный процесс относительно возможности временного трудоустройства граждан Украины, которые находятся в статусе туристов. Посольство будет информировать о возможных сферах работы и условиях трудоустройства", - добавили дипломаты.

Напомним, власти Израиля приняли решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине после недавнего оскорбительного заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях-антисемитах.

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