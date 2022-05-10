Солдаты РФ разочаровались в командовании и готовятся к бунту - перехват СБУ

Родственники боевиков поддерживают их в решении дезертирства.

Российские боевики, которых отправили воевать против Украины, перестают доверять своему военному руководству. Об этом стало известно из перехваченного разговора СБУ между солдатом РФ и его отцом.

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Из-за того, что они чувствуют себя брошенными собственным командованием, российские бойцы готовятся к бунту. Опубликованный разговор был перехвачен в Харьковской области.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное," – жалуется боевик.

Русский отец в ответ возмущен и советует не рисковать жизнью, отказываться воевать и отомстить командованию.

"Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бл*дь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой," - поддерживает россиянин сына.

Ранее мы писали, что ВСУ деоккупировали 1003 населенных пункта с начала полномасштабной войны. Органы местного самоуправления уже начали работу в 70% освобожденных городах и селах.