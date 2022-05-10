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В разведке США допускают возможность введения военного положения в РФ

Хэйнс отметила, что Путин может пойти на такой шаг для того, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для победы в войне против Украины.
В разведке США допускают возможность введения военного положения в РФ

По мере затягивания боевых действий в Украине президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к более радикальным действиям, включая введение в стране военного положения. Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс во время слушаний в Сенате.

"Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциально эскалацию военных действий", - сказала она.

Хэйнс отметила, что Путин может пойти на такой шаг для того, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для победы в войне против Украины.

Напомним, в разведке США также сообщили, что президент РФ Владимир Путин планирует увеличить сухопутный коридор до оккупированного Россией Приднестровья, а также получить контроль над украинским побережьем Черного моря.

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