ЕК готова компенсировать Венгрии введение эмбарго на российскую нефть - СМИ

Средства могут быть направлены Будапешту в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза REPowerEU.

Европейская комиссия готова предоставить Венгрии компенсацию за введение Будапештом эмбарго на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций против РФ за ее вторжение в Украину. Об этом во вторник, 10 мая, сообщает Politico.

По данным трех европейских чиновников, средства могут быть направлены в Венгрию в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза REPowerEU, которая должна быть представлена на следующей неделе. Ее цель - поэтапно покончить с зависимостью от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года.

Кроме того, издание утверждает, что переговоры между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и венгерским премьером Виктором Орбаном 9 мая завершились безрезультатно, а следующая видеоконференция, запланированная фон дер Ляйен на вторник, была отменена.

Ранее президент ЕК заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии по внедрению санкций против России. В то же время она отметила необходимость дальнейше работы в этом направлении.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция Будапешта в вопросе эмбарго на российскую нефть остается неизменной - венгерское правительство не поддерживает эту санкцию.