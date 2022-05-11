Россия выпустила по Украине около 10 гиперзвуковых ракет - Пентагон

Впервые боевое применение российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Кинжал было зафиксировано при атаке по западу Украины.

С начала вторжения российские войска применили от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия для ударов по городам и поселкам Украины. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник, 10 мая.

При этом чиновник не уточнил даты и места запусков, однако отметил, что официальные лица США наблюдали первое известное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Кинжал против здания на западе Украины.

В то же время Кирби заявил, что не может подтвердить применение Кинжалов при атаках на Одессу, как сообщали в Киеве.

"Очевидно, что в прошлом мы видели, как они использовали гиперзвук и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывало бы на то, что они применялись в Одессе", - сказал чиновник.

Как известно, гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить с помощью системы противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь 9 мая в Донецкой области Россия впервые использовала для ударов советские крылатые ракеты Х-22. Захватчики выпустили до шести снарядов.

А был ли Кинжал? Мощное оружие или миф РФ

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