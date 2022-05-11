Палата представителей США одобрила $40 млрд Киеву

Американские конгрессмены достигли договоренности о выделении 39,8 миллиарда долларов помощи Украине. Следующий шаг - голосование в Сенате.

Палата представителей Конгресса США во вторник, 10 мая, одобрила выделение Украине дополнительного пакета помощи на рекордную сумму почти в 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNN.

Законопроект набрал необходимое для утверждения большинство, голосование продолжается. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената Конгресса.

Как известно, в этот пакет помощи входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины, которая уже 76 дней противостоит российскому вторжению.

Напомним, 9 мая президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс скорее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи.

Законодатели увеличили предварительный запрос президента, предусмотрев дополнительно 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и столько же на гуманитарную помощь.