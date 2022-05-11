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Власти Германии арестовали яхту еще одного соратника Путина - СМИ

Стоимость судна, которое раньше принадлежало Роману Абрамовичу, оценивают в 400 миллионов евро.
Власти Германии арестовали яхту еще одного соратника Путина - СМИ

В порту немецкого города Гамбург задержали яхту Luna, которая, предположительно, принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как указано, Федеральное управление немецкой криминальной полиции (BKA) проверяли, действительно ли олигарх стоит за Лихтенштейнским трастом, который формально указан владельцем судна. После окончания разбирательства яхта попала под закон о санкциях.

Отмечается, что стоимость судна, которое раньше принадлежало другому российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, оценивают в 400 миллионов евро. Сейчас ей запрещено покидать порт до особого распоряжения.

Как известно, Фархад Ахмедов родом из Азербайджана. Он - бывший член Совета Федерации РФ, является соратником президента России Владимира Путина, в начале апреля попал в санкционный список Евросоюза.

Ранее на Фиджи арестовали суперяхту Amadea, которая принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Соответствующее решение принял Верховный суд страны.

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