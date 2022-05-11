В России массово увольняются губернаторы: СМИ назвали причину

Считается, что их места займут более молодые чиновники.

Вчера, 10 мая, в РФ подали в отставку сразу 4 губернатора. Причиной могут быть масштабные санкции, введенные Западом из-за полномасштабного военного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание Reuters.

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Так, во вторник заявили об уходе с поста главы Саратовской, Кировской, Томской областей, а также Марий Эл. Глава Рязанской области сказал, мол намерен баллотироваться на новый срок. Россияне будут выбирать новых губернаторов указанных областей в сентябре.

По данным источников издания, в Кремле решили уволить слабых руководителей из-за ухудшения экономических перспектив РФ, к чему привели санкции Запада.

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Считается, что губернаторами станут более молодые чиновники, которые будут пытаться реструктурировать экономику. В первую очередь это касается российских регионов, на которые западные экономические ограничения оказали наибольшее влияние.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие власти арестовали яхту соратника Владимира Путина за 400 млн евро.

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