Жители Болгарии опасаются ударов и нападения со стороны РФ – опрос

Из-за страха перед российской агрессией болгары опасаются помогать Украине, показывает опрос

Большинство жителей Болгарии опасаются, что Россия нанесет ракетные и бомбовые удары по территории их страны или даже попытается ее оккупировать. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством ESTAT, пишет Euractiv.

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Так, согласно данным опроса, три четверти болгар боятся, что против страны могут применить ядерное оружие. 62% опасаются ракетных и бомбовых ударов по объектам на территории страны. Около 54% жителей боятся, что Россия попытается оккупировать Болгарию.

Издание отмечает, то эти страхи могут быть причиной того, почему Болгария избегает поддерживать жесткую политику ЕС в отношении России и в целом склоняется к нейтральной позиции в отношении российско-украинской войны.

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Также опрос показал, что лишь 50% болгар ожидают помощи со стороны НАТО в случае прямого нападения на Болгарию. При этом сегодня 41% жителей страны поддерживают членство страны в Альянсе, а 33% – выступают против.

Напомним, президент Болгарии выступил против военной помощи Украине. Известный пророссийскими взглядами болгарский президент раскритиковал парламент и правительство за поддержку Украины.

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