Еврокомиссия подсчитала, сколько нужно Украине на реконструкцию

ЕС занимается созданием трастового фонда солидарности для Украины

Для реконструкции разрушенной россиянами инфраструктуры в Украине потребуется от 500 до 600 миллиардов евро. Об этом заявил сегодня в Марракеше вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, как сообщает Politico.

Читайте также: Военная помощь США Украине возрастет - Bloomberg

Как заявил Домбровскис, такие усилия “потребуют координации со стороны международного сообщества, и со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию”. ЕС окажет поддержку в реконструкции.

Вице-президент отметил, что Европейский Союз уже занимается созданием трастового фонда солидарности для Украины. Это первый случай, когда официальный представитель ЕС оценивает размеры реконструкции. Вероятно, по мере развития военных действий, цифра может увеличиться.

Официальные лица ЕС призывают Брюссель инициировать оказание помощи Украине после прекращения боевых действий. Финансировать эту помощь предлагается, в том числе, за счет конфискации замороженных российских активов, международных доноров и принуждения РФ к выплате в рамках мирного урегулирования.

Напомним, что президент Еврокомиссии заявила о "прогрессе" в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по внедрению санкций против Российской Федерации.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.