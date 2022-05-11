Названы компании, которые обещали, но так и не вышли из РФ

Некоторые международные корпорации предпочли остаться на российском рынке, хоть и осудили агрессию Кремля

В России продолжают вести бизнес несколько крупных международных корпораций, которые ранее заявляли о своем намерении уйти с российского рынка. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте также: В Турции европейские туристы требуют отели без россиян

Крупнейшей среди них является табачная компания Philip Morris, которая еще 24 марта заявила, что прорабатывает варианты выхода из РФ. 11 мая компания прекратила выпуск ряда продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в России, но всё еще продолжает выплачивать зарплату персоналу и налоги в бюджет РФ.

Остается работать в России и компания PepsiCo. Ранее компания осудила российское вторжение в Украину и ограничила свой ассортимент в РФ, но полностью с рынка так и не вышла.

Читайте также: Взломанный Rutube восстановлению не подлежит – СМИ

Кроме того, остаются в России тем или иным образом и некоторые другие компании, публично осуждавшие агрессию – Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble и другие.

Напомним, Новая Зеландия ввела новые санкции против России. Они затронули лиц, которые распространяют дезинформацию и ответственны за кибератаки на Украину.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.