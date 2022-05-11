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Названы компании, которые обещали, но так и не вышли из РФ

Некоторые международные корпорации предпочли остаться на российском рынке, хоть и осудили агрессию Кремля
 |  Автор: Юрий Кобзар
Названы компании, которые обещали, но так и не вышли из РФ
Иллюстративное фото / EPA / UPG

В России продолжают вести бизнес несколько крупных международных корпораций, которые ранее заявляли о своем намерении уйти с российского рынка. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Крупнейшей среди них является табачная компания Philip Morris, которая еще 24 марта заявила, что прорабатывает варианты выхода из РФ. 11 мая компания прекратила выпуск ряда продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в России, но всё еще продолжает выплачивать зарплату персоналу и налоги в бюджет РФ.

Остается работать в России и компания PepsiCo. Ранее компания осудила российское вторжение в Украину и ограничила свой ассортимент в РФ, но полностью с рынка так и не вышла.

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Кроме того, остаются в России тем или иным образом и некоторые другие компании, публично осуждавшие агрессию – Nestle, MARS, Danone, Procter & Gamble и другие.

Напомним, Новая Зеландия ввела новые санкции против России. Они затронули лиц, которые распространяют дезинформацию и ответственны за кибератаки на Украину.

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