Британия подписала гарантии безопасности с Финляндией

Гарантии Соединенного Королевства станут промежуточным этапом перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с Финляндией. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что гарантии Соединенного Королевства станут промежуточным этапом перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

"Российское вторжение в Украину изменило баланс европейской безопасности, переписало нашу реальность и изменило наше будущее. Мы видели конец периода после Холодной войны, и, к сожалению, вторжение в Украину открыло новый раздел", - заявил Джонсон.

По его словам, российская агрессия уже провалилась. Война лишь сблизила Британию с Финляндией и Швецией.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Эстония подписали соглашение о безопасности поставок газа.