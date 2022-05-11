Британия подписала гарантии безопасности с Финляндией
Гарантии Соединенного Королевства станут промежуточным этапом перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с Финляндией. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что гарантии Соединенного Королевства станут промежуточным этапом перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.
"Российское вторжение в Украину изменило баланс европейской безопасности, переписало нашу реальность и изменило наше будущее. Мы видели конец периода после Холодной войны, и, к сожалению, вторжение в Украину открыло новый раздел", - заявил Джонсон.
По его словам, российская агрессия уже провалилась. Война лишь сблизила Британию с Финляндией и Швецией.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Эстония подписали соглашение о безопасности поставок газа.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: