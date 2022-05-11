Посольство Польши в Москве облили красной краской

Информацию о инциденте подтвердила представитель Министерства иностранных дел Польши Ясина Лукаш.

В Москве облили красной краской здание у входа в посольство Польши. Об этом сообщает Onet.

Информацию подтвердила представитель Министерства иностранных дел Польши Ясина Лукаш.

"Табличку с гербом Республики Польша помыли", - рассказал она.

Как отметил в интервью журналистам заместитель главы польской дипломатии Марцин Пшидач, который находится с визитом в Вашингтоне, Польша будет ожидать от российской стороны разъяснение этого вопроса и установления виновных.

Напомним, 9 мая в Варшаве российского посла в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он пытался возложить цветы на кладбище советских солдат.

Также сообщалось, что в Польше прокомментировали инцидент с послом РФ.