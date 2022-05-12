Арестович указал на "тайное послание" Пекина

Китай "уважает территориальную целостность Украины, считает, что все нужно решить дипломатическим путем".

Пекин считает, что по результатам войны Украина может освободить всю свою территорию в том числе Донбасс и Крым. Об этом в среду, 11 мая, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Лидер Китая Си Цзиньпин заявил интересную вещь. Он заявил, что Китай уважает территориальную целостность Украины. Считает, что нужно решить все дипломатическим путем. Территориальная целостность Украины, напоминаю, это Крым и Донбасс. Это не только те территории, которые сейчас захвачены. Китай сделал свой выбор. Китайские лидеры такими словами не бросаются. Это очень тщательно выверенная история. А это значит, что китайское руководство провело консультации и заключило, что по результатам этой войны Украина может освободить всю свою территорию, включая Крым и Донбасс", - сказал Арестович.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что аналогичное заявление накануне сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"До 23-го говорили, что только политико-дипломатическим путем, а сейчас мы видим возможность освободить всю территорию Украины", - уточнил Арестович.

Политик отметил, что китайцы очень не любят проигравших.

"А еще больше они не любят тех, кто обманывает, а потом проигрывает, как сделал Путин", - подытожил Арестович.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "никто не хочет", чтобы разразилась Третья мировая война.