В Хельсинки оценили вероятность нападения РФ на страну

Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО в середине мая. Ожидается, что страны сделают это одновременно.

Военные действия Российской Федерации против Финляндии и Швеции, которые намерены вступить в НАТО, кажутся маловероятными, учитывая, насколько российские войска задействованы во вторжении в Украину и их серьезные потери в боях. Об этом в среду, 11 мая, заявила финский дипломат в Вашингтоне Хейди Хаутала, передает AP.

Она отметила, что многие из российских военнослужащих, дислоцированных вблизи 1300-километровой границы с Финляндией, были отправлены в Украину и понесли там "значительные потери".

В то же время, Хаутала считает, что потенциальные контрмеры России могут включать передвижение систем вооружений ближе к Финляндии, кампании по дезинформации, кибератаки, экономические контрмеры и направление миграции в сторону российско-финляндской границы, подобно тому, что произошло на границе Польши с Беларусью в 2021 году.

Учитывая, что президент РФ Владимир Путин назвал расширение североатлантического альянса одной из причин нападения на Украину, в Финляндии, где общество на протяжении десятилетий решительно выступало против членства в НАТО, теперь мнение изменилось - опросы показывают, что более 70% финнов выступают за присоединение.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с Финляндией.