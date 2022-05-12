Северная Корея сообщила о первом случае COVID-19

До этого случая в Северной Корее отрицали циркуляцию штамма коронавируса, а также заявляли, что в стране нет больных.

КНДР сообщила о первом за всю историю страны случае заражения коронавирусом. Об этом в среду, 11 мая, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что 8 мая взяли анализы у жителей Пхеньяна, результаты которых показали, что был обнаружен подтип штамма Омикрон BA.2.

В связи с этим 12 мая было созвано заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

"Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи приняло решение о реализации национального карантинного проекта в связи с серьезной ситуацией, связанной с внедрением в наши помещения стелс-омикронного мутантного вируса на фоне обострения глобального кризиса в области здравоохранения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал преодолеть "неожиданный кризис", объявив систему карантинного контроля "максимальной чрезвычайной ситуации".

Ким Чен Ын "заверил, что благодаря высокому политическому сознанию людей... мы обязательно преодолеем чрезвычайную ситуацию".