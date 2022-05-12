Глава Финляндии выступил за немедленное членство в НАТО: Швеция на очереди

Вступление в Альянс укрепит безопасность страны, а страна – всю оборону Организации.

Президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин выступили с официальным заявлением, которым поддержали немедленное предоставление членства в НАТО. Швеция примет окончательное решение следующей. Подробности указаны на сайте финского президента.

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Так, в своем заявлении руководство Финляндии говорит, что страна должна подать заявку на членство в приоритетном порядке. Вступление страны в НАТО укрепит безопасность страны, а страна укрепит весь Альянс.

"Финляндия должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, которые еще необходимы для принятия этого решения, будут быстро приняты в течение ближайших нескольких дней", – сказано в сообщении руководства страны.

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В это же время издание Expressen сообщает, что 16 мая правительство Швеции на очередном заседании также примет решение о подаче заявки на вступление страны в НАТО. Она будет подана сразу после него, в случае отсутствия непредвиденных обстоятельств.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании призвал Владимира Путина смириться с проигрышем в Украине.

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