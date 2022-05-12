Британия скупает оружие СССР для Украины по всему миру – министр обороны

Россияне тоже ищут такое оружие, что указывает на огромные потери РФ в войне, говорит он.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна скупает советское и российское оружие по всему миру, чтобы передать его Украине для борьбы с захватчиками. Его слова передает The Wall Street Journal.

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Так, во время визита в Вашингтон Уоллес заявил, что поисками оружия производства СССР и РФ занимается большая часть Минобороны и военных атташе.

Отметим, что Украине передают такое вооружение, так как ВСУ уже умеют его использовать.

Министр подчеркивает, что вместе с британцами советское и российское оружие ищут сами россияне. А это уже указывает на их огромные потери в войне против Украины.

"Иногда мы сталкиваемся с россиянами, которые тоже, кстати, ищут в некоторых странах запасы, потому что они у них быстро заканчиваются", – говорит он.

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Уоллес также добавил, что запасы советского вооружения и техники есть у 23 стран мира.

"Если вы действительно хотите донести это до украинцев завтра утром, чтобы они могли продолжать борьбу, найдите то, чему они учатся, найдите то, что им нужно", – подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, Украина получает не только советское вооружение, которым умеет пользоваться. Даже кроме американской помощи и ленд-лиза, Киев вооружают и другие страны, в том числе Германия.

В данный момент украинских военных учат обращаться с одними из лучших САУ в мире PzH 2000, которые получит Украина.

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