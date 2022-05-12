Столтенберг пообещал "гладкое" вступление Финляндии в НАТО

Финляндия является одним ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, отметил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Альянс будет быстрым и гладким. Об этом сообщает Reuters.

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По его мнению, членство Финляндии в НАТО укрепит как Альянс, так и саму Финляндию.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым", – отметил Столтенберг.

Он рассказал, что Финляндия - это один из ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, способный внести важный вклад в безопасность Европы.

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