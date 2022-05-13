В Швеции и Финляндии удивлены заявлением Эрдогана

Позиция Турции оказалась сюрпризом для двух стран, стремящихся в НАТО

Высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана против членства Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для этих стран. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, пишет SVT.

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Она отметила, что встречалась с главой турецкого МИД накануне. Кроме того возможная заявка Швеции на членство в НАТО обсуждалась несколько недель назад на двусторонней встрече глав МИД.

"У нас хорошие и конструктивные отношения, и они нам ничего подобного не сказали. Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран" - заявила Линде.

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В аналогичном ключе высказался министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, от главы турецкого МИДа он тоже слышал только положительные мнения по поводу членства обеих стран в НАТО.

"Эти вещи всегда связаны с политикой. Большинство проблем всегда можно решить", - добавил Хаависто.

Напомним, ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна, уже входящая в НАТО, не одобряет вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Причиной он назвал то, что скандинавские страны стали домом для террористических организаций.

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