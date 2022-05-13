Добрались до Кабаевой. Новые санкции против Путина

Под британские санкции попали люди из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены его семьи.

Пока Россия продолжает свое вторжение на территорию Украины, страны Запада продолжают вводить санкции против России. Причем теперь под их действие подпадают уже даже представители самого близкого окружения президента страны-агрессора.

Родственники и сожители

В санкционный список также попали Алина Кабаева, которую на Западе считают любовницей Путина и матерью трех его детей, бабушка Кабаевой Анна Зацепилина, бывшая жена Путина Людмила Очеретная, двоюродный брат президента Игорь Путин, его сын Роман Путин и двоюродный племянник президента Михаил Путин, а также глава пенсионного фонда Газфонд Юрий Шамалов, которого МИД Британии называет братом бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, попавшего под санкции еще 24 февраля.

Под новые британские санкции также попал Владимир Колбин, "сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина", гендиректор ООО Морской порт Геленджик, и Виктор Хмарин, петербургский юрист и бизнесмен, по линии его жены родственник Путина и, как сообщали СМИ, его однокурсник.

В санкционный список внесен и бизнесмен Михаил Шеломов, двоюродный брат Путина. Его ООО Акцепт предположительно делилось сотрудниками с ООО Бином, зарегистрированным как владелец "дворца Путина".

Удар по тени

Санкции нацелены на "теневую сеть, обеспечивающую роскошный образ жизни Путина", говорит глава МИД Британии Лиз Трасс. "Мы продолжим вводить санкции против всех, кто поддерживает путинскую агрессию, пока Украина не одержит победу", - добавила она.

"Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты, - сказано в заявлении министерства. - Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления и в свою очередь поддерживают его образ жизни. В награду они получают влияние на дела государства, выходящее далеко за рамки их формальных позиций".

Прецедент Кабаевой

Санкции против Кабаевой требовали ввести соратники оппозиционера Алексея Навального, указывая на ее роль в российской пропаганде и близость к Путину. Кабаева с 2014 года возглавляла совет директоров НМГ, которая владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в Первом канале.

На прошлой неделе Евросоюз объявил, что собирается включить Кабаеву в санкционный список, однако до сих пор шестой пакет санкций не согласован из-за споров о нефтяном эмбарго.

В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что пакет санкций против Кабаевой подготовили и власти США, однако "в последнюю минуту" решили их не вводить, чтобы не "разозлить" Путина.

Среди официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций против олимпийской чемпионки будет сочтено настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности между Россией и США и помешать мирным переговорам с Украиной, писала WSJ.

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, издание отмечало, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

"Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным", - говорится в релизе МИД Британии в описании причин, по которым были введены санкции. Отмечено также, что она была депутатом Госдумы от Единой России. О бабушке Кабаевой сказано, что она, "как сообщается", получила роскошную квартиру в Москве.

По официальным данным, у Путина две взрослых дочери от брака с Людмилой Путиной (Очеретной), о разводе с которой он объявил в 2013 году. МИД Британии заявил, что Очеретная извлекала выгоду из "деловых отношений на льготных условиях" с государственными структурами.