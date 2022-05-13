Лукашенко восхитился украинскими бойцами

Белорусский президент признал, что украинские военные наносят "разительные удары", и их тактика достойна изучения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно восхитился украинскими бойцами. Об этом свидетельствует появившееся в сети видео.

Белорусский президент, известный своей поддержкой политики Путина, признал, что украинские военные наносят "разительные удары" и поставил задачу своим генералам обучить своих солдат такой же тактике.

Напомним, ранее Лукашенко грозил Украине участием Беларуси в войне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet