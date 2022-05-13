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Лукашенко восхитился украинскими бойцами

Белорусский президент признал, что украинские военные наносят "разительные удары", и их тактика достойна изучения.
Лукашенко восхитился украинскими бойцами

Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно восхитился украинскими бойцами. Об этом свидетельствует появившееся в сети видео.

Белорусский президент, известный своей поддержкой политики Путина, признал, что украинские военные наносят "разительные удары" и поставил задачу своим генералам обучить своих солдат такой же тактике.

Напомним, ранее Лукашенко грозил Украине участием Беларуси в войне.

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