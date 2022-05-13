Украинские артиллеристы срывают планы войск РФ

Особенно показателен случай, когда Россия пыталась перебросить свои силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса, но потерпела сокрушительный разгром.

Украинская артиллерия срывает планы войск РФ по продвижению на Донбассе. Об этом сообщает CNN, цитируя слова высокопоставленного чиновника из Пентагона.

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Сообщается, что особенно показателен случай, когда Россия пыталась перебросить свои силы через реку Северский Донец, чтобы укрепить свои позиции на севере Донбасса, но потерпела сокрушительный разгром.

Представитель Пентагона также отметил, что между Изюмом и Славянском идет много боев, но войскам РФ там не удалось достичь значительного прогресса.

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Справедливости ради чиновник отмечает, сто российские войска добились определенных успехов на западе от Попасной.

Отдельно представитель Пентагона подчеркнул, что "подавляющее большинство" из 89 артиллерийских систем гаубиц M777, которые США передали Украине, уже "в деле" и находятся в "передовом развертывании", а отзывы украинских артиллеристов "очень положительные".

Сообщается, что уже 370 украинских военных прошли учения по использованию гаубиц.

Напомним, сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты отходят от Харькова.

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