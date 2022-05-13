Командование Черноморского флота РФ выбрало нового флагмана

Фрегат Адмирал Макаров создали в 2012 году в Калининграде на судостроительном заводе Янтарь. На воду его спустили в 2015 году. В 2017 году он был официально введен в строй.

Командование Черноморского флота РФ приняло решение о назначении нового флагмана. Им стал фрегат Адмирал Макаров. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил журналист Роман Цымбалюк в Telegram.

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Отмечается, что на Адмирале Макарове сейчас развернули оперативную группу Черноморского флота.

Журналист рассказал, что командование Черноморского флота РФ готово, что Адмирал Макаров может повторить судьбу крейсера Москва. В таком случае флагманом станет фрегат Адмирал Эссен.

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Фрегат Адмирал Макаров был спущен на воду 2 сентября 2015 года. Это - один из трех аналогов кораблей проекта 11356Р Буревестник. Он имеет длину 124,8 м и ширину 15,2 м. На нем есть пушки, зенитная артиллерия и ракетные установки.

В 2018 году фрегат Адмирал Макаров как один из кораблей Оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море начал участвовать в разнообразных "боевых задачах", особенно во время российской военной кампании в Сирии.

После полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года фрегат неоднократно обстреливал крылатыми ракетами Калибр территорию Украины.

Ранее в СМИ сообщали о том, что фрегат Адмирал Макаров был подбит.

По данным на 12 мая РФ потеряла 13 кораблей и катеров в войне с Украиной.

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