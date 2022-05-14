Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину - Кирби

Сенатор-республиканец желает усилить надзор за расходованием средств, прежде чем согласиться принимать законопроект.

Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину, если Сенат США не одобрит проект оказания помощи Киеву. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время брифинга.

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Чтобы военная помощь от США поступала Украине бесперебойно, как пояснил Кирби, американский Сенат должен одобрить выделение еще 40 млрд долларов не позднее 19 мая.

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы хотели бы быть уверенными, что такого удастся избежать", - заявил Кирби.

Кирби подчеркнул, что одобрение дополнительных полномочий требуется до третьей недели мая.

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"Это позволит нам продолжать бесперебойный поток помощи в Украине, поэтому, очевидно, мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы они предоставили дополнительные полномочия, которые можно было бы использовать", - добавил представитель Пентагона.

На этой неделе, 10 мая, Палата представителей приняла дополнительный законопроект, предусматривающий помощь Украине на 40 миллиардов долларов, но Сенат не смог его принять после того, как сенатор-республиканец Рэнд Пол внес поправки.

Он хочет, чтобы было больше контроля за расходованием средств. С этой целью он требует, чтобы в законе предусмотрели создание специального генерального инспектора, который будет контролировать расходы.

Напомним, СМИ узнали, какие разведданные США передают Украине. Об этом рассказал The Washington Post, ссылаясь на американских и украинских официальных лиц.

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