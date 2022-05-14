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В Белгородской области снова были слышны "хлопки"

Жители приграничных с Украиной сел Белгородской области с 24 февраля неоднократно заявляли о "хлопках" в небе.
В Белгородской области снова были слышны "хлопки"

Жители Белгородской области поздно вечером  очередной раз услышали громкие звуки, напоминающие взрывы. Инфрмация о "хлопках" появилась в пятницу, 13 мая в Telegram-канале Жесть Белгород. 

Там же выложили видео того, что напугало россиян. При этом, на снятых кадрах местные жители матерятся и говорят, что им страшно.

Кроме звуков взрывов, россиян сильно испугал поднявшийся над городом дым. Однако позже в telegram-канале пояснили, что это всего-навсего дым из трубы цементного завода. Там заверили, что это никак не связано со взрывами.

Ранее советник министра внутренних дел Виктор Андрусив посоветовал жителям Белгородской области РФ приготовиться к "прилетам".

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