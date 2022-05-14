В Туркменистане ввели жесткие ограничения для женщин

За последние недели десятки женщин потеряли работу или были вынуждены заплатить штрафы за нарушение новых правил.

В Туркменистане после прихода к власти нового президента - Сердара Бердымухамедова - в стране начал действовать ряд правил, ограничивающих женщин в вопросах выбора одежды, получения косметических услуг и свободы передвижения. Об этом сообщает издание Радио Азатлык.

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В частности, жительницам и гостям страны запрещается носить облегающую одежду, наращивать ногти или ресницы, окрашивать волосы (в том числе и в домашних условиях), делать татуаж, а косметологам, которые продолжают предоставлять услуги, грозит штраф и арест на срок до 15 суток.

Более того, под новый запрет подпадают голубые джинсы и любая плотно облегающая одежда.

Из одежды разрешается носить только длинные платья широкого кроя и штаны с вышивкой. При этом правоохранители могут задержать женщин за ношение "неправильной одежды". Полиция фотографирует нарушительниц, составляет на них протокол и заставляет заплатить штраф. Под запрет, кроме прочего попали и белые свадебные платья.

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В соответствии с новым запретом, водителям частных автомобилей нельзя перевозить женщин, если они не являются их родственницами. Кроме того, женщинам запрещено сидеть на переднем сиденье рядом с водителем.

В Туркменистане женщинам, за редким исключением, в основном запрещено управлять автомобилем, хотя правительство никогда публично не издавало никаких официальных запретов на вождение женщинами машин.

Вместо этого власти часто используют различные методы, например затрудняют процесс получения женщинами водительских прав или продления срока действия прав, что фактически лишает их возможности сесть за руль.

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По данным нескольких источников в Ашхабаде, за последние недели по меньшей мере 20 стюардесс были уволены из-за предполагаемого использования ими ботокса и увеличения губ. Как утверждают источники, около 50 сотрудниц национального железнодорожного оператора лишились работы за грудные импланты и увеличение губ.

В результате ограничительных мер свою деятельность прекратили десятки салонов красоты по всей стране, получив предупреждения от полиции о запрете предлагать клиенткам "неразрешенные" процедуры и услуги.

Напомним, в Болгарии сторонники РФ подрались с полицией из-за украинского флага. Активисты обвинили правительство в попытках втянуть Болгарию в конфликт с Россией.

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