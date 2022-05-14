В результате пожара в Дели погибли 27 человек

Четырехэтажный загоревшийся дом использовали в качестве офисных помещений несколько компаний.

В Индии, в Нью-Дели по меньшей мере 26 человек погибли и более 40 пострадали в результате возгорания в коммерческом здании на западе города. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает India Today.

Пожар возник на первом этаже здания, где есть офис компании, производящей камеры видеонаблюдения и маршрутизаторы.

Когда произошел пожар, местная полиция немедленно прибыла на место и разбила окна офисного здания, чтобы спасти тех, кто оказался в ловушке внутри. Спасатели снимали людей с горящего здания с помощью подъемной техники и веревочных лестниц.

В полиции заявили, что около 60 человек были спасены, поисково-спасательные работы продолжаются.

Не исключается, что число погибших может увеличиться.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших.

"Я глубоко сожалею о жертвах, погибших в результате трагического пожара в Дели. Я разделяю горе семей и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказал он.

Моди объявил, что семьям погибших будет выплачено около 2500 долларов, а раненым около 650 долларов.

#WATCH | Fire near Mundka metro station, Delhi: 1 woman dead in the fire. Rescue operation continues with about 15 fire tenders at the spot, as per DCP Sameer Sharma, Outer district pic.twitter.com/okHUjGE7cn — ANI (@ANI) May 13, 2022

Напомним, оккупанты в пятницу, 13 мая, обстреляли Корабельный район Николаева. В результате обстрела сгорел склад с автомобилями под разборку.

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