Рогозин "пошутил" о ядерном ударе по Финляндии и Швеции

Глава Роскосмоса пригрозил двум странам ядерным оружием Сармат в случае их вступления в НАТО.

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин "пошутил" об ударе стратегическим ракетным комплексом Сармат по Финляндии и Швеции в случае их вступления в НАТО. Об этом Рогозин в субботу, 14 мая, написал в Telegram-канале.

Он прокомментировал слова замглавы МИД РФ Александра Грушко, который завил: "у России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции".

В свою очередь Рогозин добавил:

"У Сармата по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая".

Справка: РС-28 Сармат – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Ранее сообщалось, что МИД РФ угрожает Финляндии из-за НАТО.

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