В Финляндии заявили Путину, что вступают в НАТО

Президент Финляндии лично позвонил Путину чтобы сообщить ему о принятом решении вступить в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в субботу, 14 мая, позвонил президенту РФ Владимиру Путину чтобы сообщить, что его страна вступает в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии финляндского лидера.

"Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО", - говорится в пресс-релизе.

Он подчеркнул, что, вступая в альянс, Финляндия "укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность".

По словам Ниинисте, на решение повлияли требования Москвы о нерасширении НАТО и война в Украине.

Кроме того, Ниинисте выразил Путину свою обеспокоенность ситуацией в Украине и призвал к миру, сказано в сообщении.

В свою очередь Путин заявил, что отказ от нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, никаких угроз ее безопасности якобы не существует, сообщили в Кремле.

Он также отметил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Ранее сообщалось, что МИД РФ угрожает Финляндии из-за НАТО.

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