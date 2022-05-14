В Финляндии заявили Путину, что вступают в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте в субботу, 14 мая, позвонил президенту РФ Владимиру Путину чтобы сообщить, что его страна вступает в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии финляндского лидера.
"Президент Ниинисте объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО", - говорится в пресс-релизе.
Он подчеркнул, что, вступая в альянс, Финляндия "укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность".
По словам Ниинисте, на решение повлияли требования Москвы о нерасширении НАТО и война в Украине.
Кроме того, Ниинисте выразил Путину свою обеспокоенность ситуацией в Украине и призвал к миру, сказано в сообщении.
В свою очередь Путин заявил, что отказ от нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, никаких угроз ее безопасности якобы не существует, сообщили в Кремле.
Он также отметил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.
Ранее сообщалось, что МИД РФ угрожает Финляндии из-за НАТО.
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