Глава Евросовета и премьер Британии поздравили Украину с победой

Шарль Мишель и Борис Джонсон подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая противостоит российскому вторжению.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ночь на воскресенье, 15 мая, одними из первых европейских лидеров поздравили Украину с победой на Евровидении-2022. Соответсвующие сообщения появились в Twitter-аккаунтах политиков.

Так, в закрепленном твите Мишеля, который был обнародован в первые минуты после объявления итогов голосования на конкурсе, на украинском и английском языках говорится следующее:

"Искренние поздравления Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022! По ломаным дорогам приду я всегда к тебе. Желаю, чтобы в следующем году Евровидение прошло в Киеве, в свободной и единой Украине".

Лидер британского правительства, которого с начала российского вторжения окрестили "большим другом Украины", заявил, что победа украинцев - это результат соединения таланта исполнителей и поддержки Украины в ее борьбе за свободу.

Также Джонсон поздравил представителя Британии Сэма Райдера, который занял второе место, заявив, что невероятно гордится певцом.

Напомним, по итогам голосования жюри и зрителей, группа Kalush Orchestra с песней Stefania набрала 631 балл, заняв первое место в турнирной таблице финалистов Евровидения-2022.

Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой

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