РФ не сможет наступать в течение месяца - Британия

На 15 мая Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину, сообщила британская разведка.

Наступление России на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

"Несмотря на незначительные достижения в начале, Россия не смогла добиться значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень измождения", - говорится в отчете.

Британская разведка считает, что по состоянию на 15 мая Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале для нападения на Украину. Ожидается, что задержки "почти наверняка будут усиливаться" из-за потери войсками россии мостового оборудования и беспилотников.

"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимыми для украинского ПВО", - говорится в отчете.

Также подчеркивается, что действия российских вооруженных сил все более ограничивают "остоянный низкий боевой дух" и снижение боеспособности подразделений, что невозможно быстро заменить или восстановить.

"В нынешних условиях рф вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине на протяжении следующих 30 дней", - отмечает британская военная разведка.

Ранее разведка Британии сообщала, что войска РФ не добились успеха на Донбассе. Рискованные маневры и потери на реке Северский Донец свидетельствует о давлении на российское командование в связи с необходимостью достижения прогресса на востоке Украины.

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