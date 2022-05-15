Появилось видео массового расстрела в магазине в США. 18+
В американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, 18-летний мужчина убил 10 человек в супермаркете, еще трое ранены. Свою атаку Джендрон транслировал в прямом эфире. Позже появилась запись трансляции.
Свое оружие Пейтон Джендрон расписал именами Андерса Брейвика (жертвами его теракта в 2011 году стали 77 человек, ещё 151 получил ранения), Джона Эрнеста (в апреле 2019 года напал на синагогу Повея в Калифорнии, убил одного и ранил троих), хештегом BLM mogged (унижен BLM) и другими шутерами.
Полиция задержала подозреваемого почти сразу, ему грозит пожизненное.
Ранее сообщалось, что в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, молодой человек открыл стрельбу в супермаркете, жертвами которой стали десять человек.
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