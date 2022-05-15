В Берлине проходит неофициальная встреча США-НАТО
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Европу для неформальных переговоров с главами МИД стран НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 15 мая, прибыл в Берлин на неофициальную встречу с министрами иностранных дел стран НАТО. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, тема переговоров - совместные "действия сторон по противодействию неспровоцированной агрессии России против Украины".
Напомним, в Генштабе показали американские гаубицы в действии.
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