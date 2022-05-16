McDonald's объявил о продаже бизнеса в России

McDonald's планирует продать свой бизнес в РФ, однако в ТАСС утверждают, что компания останется там работать после своеобразного ребрендинга.

Американская корпорация McDonald's объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ. Об этом сообщает PR Newswire.

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Сообщается, что компания начала процесс продажи своего бизнеса в России.

"Спустя более 30 лет работы в этой стране McDonald's Corporation объявила, что уйдет с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса", – говорится в сообщении.

Компания собирается продать весь портфель ресторанов McDonald's российскому покупателю. При этом использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's будет запрещено.

При этом ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что McDonald's возобновит работу в РФ в середине июня, только под новым брендом.

"По факту уйдет только название", – сказал собеседник агентства.

Ранее Зеленский объявил главную цель предстоящей недели. На следующей неделе правительство будет продолжать работать над ужесточением санкций против РФ.