В Финляндии обсуждают вопрос вступления в НАТО

Премьер-министр Санна Марин сообщила, что членство в НАТО обусловлено тем, что обстановка в области безопасности Финляндии кардинально изменилась.

Депутаты парламента Финляндии начали обсуждение доклада правительства о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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Премьер-министр Санна Марин сообщила, что членство в НАТО обусловлено тем, что обстановка в области безопасности Финляндии кардинально изменилась.

"В конце прошлого года Россия предложила прекратить расширение НАТО. Согласие с требованиями России означало бы значительное ослабление нашего суверенитета и безопасности", - подчеркнула премьер-министр.

В свою очередь МИД Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО на этой неделе, но подчеркнул, что на пути ратификации договора всеми 30 странами НАТО могут возникнуть некоторые трудности.

Ранее Зеленский объявил главную цель предстоящей недели. На следующей неделе правительство будет продолжать работать над ужесточением санкций против РФ.