Три страны пообещали защитить Финляндию и Швецию, если на них нападет РФ

Членство Швеции и Финляндии в НАТО повысит гарантии коллективной обороны и укрепит безопасность в районе Северной Атлантики.

Три скандинавских страны - Норвегия, Дания и Исландия заявили, что готовы оказать поддержку Финляндии и Швеции в случае, если эти страны подвергаются нападению еще до членства в НАТО. Поддержать соседей пообещали "всеми необходимыми средствами". Об этом сообщают на правительственном сайте Норвегии.

Речь идет о вооруженной угрозе со стороны России.

"Это переломный момент для сотрудничества Северных стран. Гарантии безопасности, которые мы сейчас даем, посылают четкий сигнал. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить быстрый процесс присоединения. Я надеюсь, что Норвегия сможет очень быстро ратифицировать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к членству в НАТО", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

И Финляндия, и Швеция соответствуют всем критериям для вступления в Альянс. Членство Швеции и Финляндии в НАТО повысит гарантии коллективной обороны и укрепит безопасность в районе Северной Атлантики.

Напомним, депутаты парламента Финляндии начали обсуждение доклада правительства о вступлении страны в Североатлантический альянс. Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что ее страна присоединится к Финляндии в стремлении членства в НАТО после вторжения России в Украину. Это заявление появилось после того, как дебаты в парламенте показали, что есть огромная поддержка вступления в НАТО.

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