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Пшеница значительно подорожала на фоне запрета экспорта из Индии

Эксперт считает, что запрет может больше всего ударить по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.
Пшеница значительно подорожала на фоне запрета экспорта из Индии

Цены на пшеницу максимально повысились на фоне введения Индией запрета на экспорт. Об этом сообщает Экономическая правда.

"Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 5,9% до 12,47 доллара за бушель до максимального значения за два месяца. С начала года цены выросли более чем на 60% на фоне войны России против Украины. Обе страны обеспечивают около трети мирового экспорта пшеницы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перед тем правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и помощи соседним государствам.

"Это лишь усиливает риск дефицита продовольствия, особенно для развивающихся стран и тех, кто всегда зависел от продовольственных товаров из этого региона", – отмечает директор по рыночной стратегии австралийского банка Westpac Роберт Ренни.

Эксперт считает, что запрет может больше всего ударить по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что война России против Украины уже повлияла почти на четверть мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен.

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