Пшеница значительно подорожала на фоне запрета экспорта из Индии

Эксперт считает, что запрет может больше всего ударить по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.

Цены на пшеницу максимально повысились на фоне введения Индией запрета на экспорт. Об этом сообщает Экономическая правда.

"Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 5,9% до 12,47 доллара за бушель до максимального значения за два месяца. С начала года цены выросли более чем на 60% на фоне войны России против Украины. Обе страны обеспечивают около трети мирового экспорта пшеницы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что перед тем правительство Индии издало указ о запрете экспорта пшеницы из страны для обеспечения продовольственной безопасности и помощи соседним государствам.

"Это лишь усиливает риск дефицита продовольствия, особенно для развивающихся стран и тех, кто всегда зависел от продовольственных товаров из этого региона", – отмечает директор по рыночной стратегии австралийского банка Westpac Роберт Ренни.

Эксперт считает, что запрет может больше всего ударить по развивающимся рынкам в Африке и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что война России против Украины уже повлияла почти на четверть мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен.

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