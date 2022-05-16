Конец иллюзий о РФ. Что означает расширение НАТО

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО после десятилетий нейтралитета является четким заявлением о том, что вторжение России в Украину положило конец эпохе европейских иллюзий в отношении Москвы.

Владимир Путин говорит, что развязал войну против Украины из-за желания нашей страны вступить в НАТО. При этом, он “прячет голову в песок” после решения Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу.

Решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета, которого они придерживались на протяжении десятилетий, и подать заявку на вступление в НАТО является самым убедительным свидетельством глубоких изменений в Европе перед лицом агрессивного российского имперского проекта, отмечает The New York Times.

Два скандинавских государства, по сути, ясно дали понять, что они ожидают, что угроза со стороны России и президента Владимира Путина сохранится, что она их не запугает, и что после бойни, устроенной россиянами в украинской Буче, невозможно оставаться посторонними наблюдателями. И, похоже, это декларация решимости Запада, которой Россия ничего не может противопоставить.Протяженность границы Финляндии с Россией составляет 1300 км. И теперь это будет граница с НАТО. Чего Путин якобы так сильно “пытался избежать” в Украине.

Возрождение альянса

Швеция и Финляндия сочли, что нейтралитет отвечает их интересам, имея дело с угрозой Советского Союза, а в случае со Швецией — за столетия до этого. Они не изменили своего курса, хотя и присоединились к Европейскому Союзу в течение более чем трех десятилетий после окончания холодной войны.

Смена настроений в двух странах за последние несколько месяцев была драматичной, и это один из показателей того, как решимость Путина оттеснить НАТО и ослабить его поддержку привела к обратному эффекту — возрождению альянса, который целое поколение искал убедительную причину существования.

Если в прошлом году вступление в НАТО поддерживало не более четверти населения Швеции и Финляндии, то сегодня это число резко возросло, достигнув 76% в недавнем опросе в Финляндии. Правящая Социал-демократическая партия Швеции, крупнейшая партия страны, которая долгое время являлась бастионом неприсоединения, приняла решение о членстве в НАТО.

“Путин влез на дерево и не знает, как слезть. Теперь он столкнется с НАТО, которое сильнее, больше и решительнее”, — сказала Николь Башаран, французский аналитик по внешней политике.

В статье 3 учредительного договора НАТО говорится, что члены должны “поддерживать и развивать свою индивидуальную и коллективную способность противостоять вооруженному нападению” посредством “постоянной и эффективной самопомощи и взаимопомощи”. В случае Швеции и Финляндии эти возможности уже сильно развиты благодаря тесному сотрудничеству с НАТО.

Новая Европа

Долгое время, еще до российского вторжения, Европа была разделена. Страны, расположенные близко к границе с Россией, такие как страны Балтии и Польша, серьезно восприняли российскую угрозу, исходя из горького исторического опыта, в то время как страны расположенные дальше на запаед, включая Германию и Францию, больше стремились получить мирные дивиденды окончания холодной войны, чем смотреть путинским амбициям в глаза.

Эти иллюзии сохранялись даже после того, как Путин аннексировал Крым в 2014 году, в том же году развязал войну на востоке Украины на Донбассе и применил военную силу, чтобы выиграть эндшпиль в Сирии, используя жестокие методы, отточенные в Чечне много лет назад и очевидные с февраля в Украине.

В конце концов, страны, наиболее близкие географически к России и наиболее непосредственно находящиеся под ее угрозой, оказались правы. Финляндия и Швеция были тому свидетелями.

Сейчас Европа в основном едина в своей решимости противостоять Путину и не допустить его победы в войне в Украине. Соединенные Штаты, у которых были свои иллюзии в отношении России, переориентировались на Европу и полны решимости не только спасти Украину, но и ослабить Россию. Это не краткосрочные амбиции.

Ответ России

Остается вопрос, как Путин слезет с дерева. Он назвал решение Финляндии “ошибкой” и настаивал на том, что Россия не угрожала этой стране. Он также прекратил поставки российской электроэнергии в Финляндию. Нет никаких признаков того, что он отказывается от своей убежденности в том, что сила в конечном итоге позволит достичь стратегических целей России.

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В январе Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть натовские войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы и Балтии. Президент России Владимир Путин тогда указывал, что Североатлантический договор 1949 года никак не обязывает НАТО рекрутировать новых членов, хотя и допускает это.

Сейчас же в России, по большому счету, не нашли, чем ответить.