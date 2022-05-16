Эрдоган: Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО

Турецкий лидер подчеркнул, что усилия финской и шведской делегаций, которые едут к нему на переговоры, тщетны.

Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в понедельник, 16 мая, решительно заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, пишет Anadolu.

"Мы не можем сказать "да" присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции. Даже в их парламентах есть сторонники терроризма. Тогда НАТО перестанет быть организацией по обеспечению безопасности и станет местом, где сосредоточены террористы", - сказал Эрдоган.

По его словам, ни одна из этих стран не имеет "четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций".

"Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Они едут нас уговаривать? Пусть не обижаются, но им не стоит питать иллюзий на этот счет. Пусть не утруждают себя", - подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, сегодня правительство Швеции приняло решение о вступлении в НАТО. Соответствующая заявка будет подана в ближайшее время.

Тем временем в Финляндии депутаты парламента начали обсуждение доклада правительства о вступлении страны в Североатлантический альянс.

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