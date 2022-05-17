В Сенате США завершено обсуждение проекта о помощи Украине на $40 млрд

Законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. Итоговое голосование состоится 18 мая.

Сенат США по итогам процедурного голосования большинством голосов поддержал предоставление финансовой помощи Украине на рекордные 39,8 млрд долларов. Заседание законодателей в понедельник, 16 мая, транслировал телеканал CNN.

Так, соответсвующий законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. То есть сенаторы ограничили отведенное на дебаты по пакету время 30 часами.

По данным СМИ, 18 мая большинство законодателей утвердят данную инициативу, затем ее подпишет президент США Джо Байден.

Напомним, 12 мая сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол единолично заблокировал законопроект о выделении Украине упомянутой помощи.

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