В Украину из США доставлены три вертолета - журналист

Пакетом военной помощи на сумму 800 млн долларов предусмотрены поставки 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Для выполнения боевых задач в Украину из США прибыли три вертолета Ми-17. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил корреспондент Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на Пентагон.



По данным журналиста, это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму 800 млн долларов.

Кроме того, Детч информировал, что Украина уже применяет в бою 74 из 90 американских гаубиц М777.

"Гаубицы оказались "очень эффективными". США отправили 60 процентов из 209 тысяч артиллерийских снарядов, обещанных Украине", - цитирует военкор представителя Минобороны США.

Наконец, в ведомстве заявили, что союзники Вашингтона в течение суток отправили в Украину десять самолетов с военной помощью.

Ранее временно поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что западные союзники, имеющие в своем распоряжении военные самолеты советского образца, могут поставлять их Украине по двусторонним контрактам. США не ограничивает их в таких поставках.

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