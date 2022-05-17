В КНДР число больных "лихорадкой" приблизилось к 1,5 млн

В стране развертывается чрезвычайно-противоэпидемическая борьба за скорейший перелом тенденции распространения пандемии.

За минувшие сутки в Северной Корее зафиксировали около 270 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, который официальный Пхеньян называет "лихорадкой". Шесть человек скончались от последствий заболевания. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) во вторник, 17 мая.

Указано, что за понедельник в стране было зарегистрировано 269 510 новых случаев "лихорадки", 174 460 человек выздоровели.

Общее количество заболевших в КНДР составило 1 483 060 человек, из них 819 090 полностью выздоровели, 56 скончались и 663 910 находятся на лечении.

"Под энергичным руководством ЦК великой партии каждый день развертывается интенсивная государственная чрезвычайно-противоэпидемическая борьба за скорейший перелом тенденции распространения пандемии", – пишет агентство.

Напомним, 12 мая КНДР сообщила о первом случае COVID-19. До этого в стране отрицали циркуляцию коронавируса, а также заявляли, что в стране нет больных.

А уже на следующий день в Северной Корее зафиксировали более 18 тысяч случаев коронавируса. Скончались первые шесть человек.

Накануне лидено КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для борьбы с пандемией COVID-19.

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