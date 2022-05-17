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США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Запуск ракеты был осуществлен с бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у побережья Калифорнии.
США заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Американские военные провели успешный испытательный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом накануне сообщили ВВС США.

Запуск был осуществлен 14 мая с бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Утверждается, что скорость ракеты AGM-183A в пять раз превысила скорость звука.

Руководитель программы вооружений ВВС США бригадный генерал Хит Коллинз назвал результаты испытания "большим достижением".

В заявлении указано, что ракета AGM-183A "расширит возможности нанесения точечных ударов, позволяя наносить быстрые ответные удары по хорошо защищенным наземным целям".

Напомним, в прошлом месяце телеканал CNN сообщал, что американские военные в середине марта успешно испытали гиперзвуковую ракету, но держали это в секрете две недели, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

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